Тернопільські синоптики прогнозують на 1-2 лютого погіршення погоди.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на центр з гідрометеорології.

У повідомленні йдеться, що погода погіршується через проходження атмосферних фронтів від циклонічної депресії над Скандинавією.

1 лютого прогнозують опади у вигляді снігу та мокрого снігу – від невеликих до помірних. Пориви західного вітру 15 – 20 м/с, хуртовина. Приріст снігового покриву. Погіршення видимості в снігу. На дорогах посилиться ожеледиця.

2 лютого опади, переважно невеликої кількості, у вигляді снігу та мокрого снігу. Південно-західний поривчастий вітер 7 – 12 м/с, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що відповідатиме І (жовтому) рівню небезпечності. Про це повідомила пресслужба головного управління ДСНС в області.

Синоптики та рятувальники обіцяють уточнювати інформацію про погіршення погоди в щоденних прогнозах та попередженнях.