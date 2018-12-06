Циклон несе на Тернопільщину гидку погоду

06/12/2018 Розмір тексту:

Активний циклон з півдня поспішає на Україну, – попереджають метеорологи. Він принесе дощі з мокрим снігом, його налипання та ожеледицю, а також дошкулятиме сильний вітер.

Ускладниться погода в усіх регіонах України, – попереджає синоптик Наталка Діденко. Через вплив активного циклону з південного заходу уже наступної доби в регіоні погодні умови суттєво погіршаються. Проте пік активності циклону передбачають на 11 – 12 грудня.

«За попередніми прогнозами 11 – 12 грудня погода ускладниться. До нас увірветься активний циклон з південного заходу. Отже, варто готуватися до опадів у вигляді мокрого снігу, дощу, а також різких перепадів температурних показників. Місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу, на дорогах утворюватиметься ожеледиця, можливе посилення вітру. Тому якщо ви запланували подорож автомобілем, стежте за метеорологічними уточненнями», – повідомила Наталка Діденко.

Щодо найближчої доби, то на Тернопільщині передбачають незначні заморозки. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, переважно обійдеться без опадів.

Софія Романська