Цими днями стартували роботи з підготовки до літнього купального сезону акваторії Тернопільського ставу в межах міського пляжу «Циганка».

За зверненням КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернопіль», водолази аварійного-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області проводять обстеження дна ставу, чистять його від сміття та сторонніх предметів, визначають буйками ту частину, яка відведена для купання людей, – роблять все необхідне, щоб водойма стала безпечною та придатною для купання.

Пізніше на пляжі «Циганка» будуть проведені роботи з влаштування відпочинкової зони та розміщення інформаційних табличок про необхідність дотримання протиепідемічних заходів.

Про дату відновлення літнього купального сезону у Тернополі буде повідомлено додатково.