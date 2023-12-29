Понад три тисячі водіїв у нетверезому стані зупинили поліціянти на дорогах Тернопільщини цього року.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко. За його словами, деякі з порушників робили спроби відкупитися від відповідальності. Як наслідок – правоохоронці задокументували 143 факти пропозицій неправомірної вигоди.

«Вражає цифра кількості адмінпротоколів, які були складені поліцейськими нашої області щодо водіїв, котрі керували транспортними засобами, перебуваючи у стані сп’яніння. Незважаючи на чималі штрафи, з початку року зафіксовано 3144 таких випадки. Нетверезі за кермом – це одна проблема, яка тягне за собою ще одне порушення Закону – спробу відкупитися від відповідальності за таке порушення. Слідчі задокументували з початку року 143 факти пропозицій та надання неправомірної вигоди поліцейським. Як приклад, останній випадок, коли жінка поклала до службового авто патрульних тисячу американських доларів, аби сина не притягували до відповідальності за керування авто у стані алкогольного сп’яніння», – розповів Сергій Зюбаненко.

Додамо, усі поліцейські, які патрулюють на автошляхах, мають нагрудні відеореєстратори. Відтак будь-які протиправні дії фіксуються. За надання чи пропозицію неправомірної вигоди службовій особі можна отримати до чотирьох років позбавлення волі – така санкція статті 369 Кримінального кодексу.