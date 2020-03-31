Ціни в аптеках не регулюються державою, повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в області. Відтак у період підвищеного попиту вони продовжують стрімко підвищуватися.

За інформацією статистиків області, на Тернопільщині вартість масок в аптеках сягала ста гривень, а середня їхня ціна збільшилася на 60%. Значно зросли в ціні й інші елементарні засоби захисту.

Граничні торгівельні надбавки до закупівельної ціни повинні застосовуватись у межах 10-25%, – повідомляє речниця головного управління Держпродспоживслужби в області Наталя Гресько. Відтак власників аптечних закладів, керівників мережевих аптек просять не спекулювати на темі коронавірусу та на підвищеному попиті і не піднімати ціни на засоби захисту першої необхідності.

«На даний момент відсутнє державне регулювання цін на медичні вироби аптечного спрямування, зокрема, на марлеві маски, рукавички, засоби дезінфекції, антисептики. Просимо не створювати штучного ажіотажу та затримок поступлень товару, який сьогодні вкрай необхідний усім жителям області, незалежно від вікової категорії та соціального статусу. Ми поважаємо вашу працю та ризики фармацевтів, які можуть контактувати з хворими ще до визначення їхнього діагнозу. Однак, звертаємо вашу увагу на людяність та її прояв у важкий для нас час».

Нагадаємо, обласна прокуратура звернулася до Антимонопольного комітету з вимогою проконтролювати ціни на медичні засоби захисту. Однак Антимонопольний комітет порушень не виявив.

Софія Романська

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