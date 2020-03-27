Антимонопольний комітет не зафіксував порушень щодо встановлення цін в аптечних закладах Тернополя. Також там повідомили, що у більшості аптек міста взагалі немає в наявності масок.

Про це начальниця відділу досліджень і розслідувань обласного відділення Антимонопольного комітету України Надія Чорномаз, пишуть Тернополяни.

“Ми моніторимо основні, самі більші торгові мережі і основні, самі більші аптечні мережі. При виявленні ознак порушень будуть вжиті відповідні заходи. Що стосується аптек, суттєвого підвищення цін на ті препарати, які ми моніторимо, немає. У тих мережах, в яких ми моніторимо, масок немає», — заявила «Суспільному» Надія Чорномаз.

Вона додала, що якщо десь і продають такі маски, то в Антимонопольного комітету немає повноважень дійти до кожної аптеки. Адже у їх обов’язки входить контроль суб’єктів господарювання, які мають ринкову владу і можуть вплинути в загальному на ситуацію на ринку.

Нагадаємо, 24-го березня Тернопільська обласна прокуратура звернулася до обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України – проконтролювати ціни на товари медичного призначення. У листі йшлося, щоб Антимонопольний комітет згідно зі статтею 7 Закону України “Про Антимонопольний комітет України” проконтролював дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін на вказані товари.

— Впродовж останнього часу в регіональних засобах масової інформації поширюються повідомлення про те, що в аптеках Тернопільщини постійно зростають ціни на медичні маски, і лише в кількох із них маски є в наявності, – зауважила тоді речниця прокуратури Леся Гурецька.

Втім, цю інформацію спростували проведеною перевіркою.

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