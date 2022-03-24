Одразу дві комісії створили у Тернопільській міській раді. Одна контролюватиме встановлення цін, інша – виявлятиме незаконну забудову на території Тернопільської міської територіальної громади. Відповідні розпорядження видав міський голова Сергій Надал 24 березня.

Комісія з контролю за цінами слідкуватиме за встановленням суб’єктами господарювання цін на товари першої необхідності, продукти харчування, медичні засоби та неухильним дотриманням законодавства щодо безготівкових розрахунків за придбані товари, роботи та послуги всіма суб’єктами господарювання під час воєнного стану. Утворили її відповідно до звернення ГУ Держпродслужби в Тернопільській області та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Інформувати міського голову про результати роботи комісія має раз в два тижні.

Підставою для початку роботи другої комісії стало звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб′єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. Окрім фахівців у сфері містобудування до роботи комісії залучили представника Тернопільського відділу поліції ГУНП у Тернопільській області та представника Управління Служби Безпеки України в Тернопільській області. Ця комісія у міськраді працюватиме до закінчення дії воєнного стану в Україні та відновлення дії Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.