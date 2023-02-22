У селі Гаї Шевченківські, що поблизу Тернополя, серед білого дня чоловік влаштував стрілянину.

Це сталося 21 лютого близько 12 години, повідомляє Файне місто. За словами свідка події, невідомий з пістолетом стояв поблизу дороги і стріляв по деревах та цілився по авто. Потім він націлився на нього. Чоловік, який був за кермом автомобіля, вчасно зреагував та повернув в іншу вулицю. Після цього на місце події викликав поліцейських.

“Їхав по дорозі, бачу, шо на зупинці стоїть чоловік з предметом схожим на пістолет і стріляє по деревах. Тільки я його проїхав, бачу в заднє дзеркало, що він починає цілиться в мене. Я пришвидшився, заїхав на найближчу вулицю та викликав поліцію”, – написав тернополянин.

На місце події прибули правоохоронці. Вони затримали чоловіка з пістолетом та зібрали свідчення очевидців.