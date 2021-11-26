На Бережанщині правоохоронці викрили місцевого жителя, що незаконно рубав ліс.

Прокурори Бережанської окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконної порубки дерев та збуту лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч.4 ст.246 КК України).

24 листопада 2021 року на території Бережанського лісництва прокурори спільно із працівниками Тернопільського РВ (з дислокацією у м. Теребовля) УСБУ в Тернопільській області викрили жителя м. Бережани, який незаконно зрубав кілька дерев та завантажив їх у кузов власного автомобіля «ЗІЛ 131».

За попередніми підрахунками розмір шкоди, спричиненої незаконною вирубкою дерев, становить 60 тис грн, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Триває досудове розслідування.