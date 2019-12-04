Інсталяцію десятків пар жіночих туфель влаштували на Театральному майдані у Тернополі.

Таким чином в обласному центрі вирішили привернути увагу до жертв домашнього насильства.

Акцію інсталяції туфель організували у Тернополі у рамках всеукраїнської ініціативи «Шістнадцять днів проти насильства». Відтак тернополянки принесли на Театральний майдан туфлі, які пізніше передадуть до соціального магазину «Одежина».

«Я теж принесла сюди свої туфельки. Таким чином хочу показати свою солідарність до проблем жінок, які потерпіли і потерпають від домашнього насильства. Буде приємно, якщо ті туфлі комусь знадобляться пізніше», – каже тернополянка Юлія Поліщук.

Щороку близько 600 жінок гине від ґендерно-зумовленого або домашнього насильства, – повідомила організаторка акції Яна Шкуратова. Вона вирішила зібрати максимальну кількість взуття на Театральному майдані, щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми.

«З’явилося бажання візуалізувати якось масштаб цієї проблеми, щоб якомога більше людей почули, побачили цю страшну статистику і об’єднались, щоб разом протидіяти та попереджати випадки насильства!».

Софія Романська