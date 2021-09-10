У селі Поділля Чортківського району Тернопільської області завгосп на території школи побив чоловіка.
Про це йдеться у рішенні Заліщицького районного суду Тернопільської області, повідомляють Тернопільські події.
Відомо,що завгосп вдарив цеглою чоловіка в голову. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.
У судді підозрюваний свою вину визнав. Суд присудив йому 850 (вісімсот п
ятдесят) гривень штрафу в дохід держави, що становить 50 (пятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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