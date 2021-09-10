Цеглиною по голові: на території школи завгосп побив чоловіка

У селі Поділля Чортківського району Тернопільської області завгосп на території школи побив чоловіка.

Про це йдеться у рішенні Заліщицького районного суду Тернопільської області, повідомляють Тернопільські події.

Відомо,що завгосп вдарив цеглою чоловіка в голову. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.