Цього року на Тернопільщині аграрії зменшили посіви цукрових буряків. Пов’язано це зі зниженням цін на солодкий продукт. Відтак багатьом підприємцям вирощувати цукрові буряки стало невигідно.

Аграрій зі Збаразького району Андрій Довгалюк розповідає: цукрові буряки – затратна культура.

«Взагалі з тою культурою дуже багато роботи, багато догляду потребує і витрат різних ресурсів. Минулого року ми посіяли близько двадцяти гектарів. Прибуток нас не дуже порадував. Тому вирішили цього року замість буряків посіяти сою».

Загалом сільськогосподарські підприємства області виділили цукровим бурякам площі близько двадцяти трьох тисяч гектарів, – повідомив раніше на колегії ОДА директор департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. Минулого року було засіяно площі тридцять три тисячі гектарів.

«У нашій області спостерігалося перевиробництво цукру. Це позначилося на ціні. Цукор почав дешевшати. Тому аграрії перейшли на інші культури, цукрових буряків цього року посіяли 23 тисячі гектарів. Це достатні площі для потреб регіону».

Втім, у ситуацію з цукровими буряками на Тернопільщині втрутилася погода. Через сильні дощі деякі аграрії втратили посіви. Фахівці сільського господарства прогнозують, що цього року в області значно скоротиться виробництво цукрових буряків і це може позначитися на ціні. Однак панікувати не варто, оскільки на Тернопільщині є чималі запаси цього продукту.

Софія Романська