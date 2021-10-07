Тримала в руках ключ і не могла знайти дім: у Тернополі патрульні допомогли старенькій бабусі

Люди похилого віку потребують нашої уваги та турботи.

Вчора, повертаючись додому з роботи, патрульна Людмила Древницька побачила схвильовану бабусю, яка розгублено блукала вулицею. Поліцейська відразу підійшла до жінки та запитала що трапилось. Остання, тримаючи в руках ключ від будинку, розповіла Людмилі, що не пам’ятає як її звати, не може знайти домівку та вже не одну годину блукає вулицями міста й дуже змерзла.

Поліцейська заспокоїла жінку, завела до найближчого приміщення, дала їй попити води та викликала на допомогу колег. Інспектори Тарас Періжок та Тетяна Очкусь оперативно прибули на підмогу. Вони посадили громадянку до теплої автівки, заспокоїли та запевнили, що їй обов’язково допоможуть.

Бабуся дуже зраділа та заспокоїлась, вона згадала як її звати та рік свого народження. Патрульні перевірили інформацію згідно з базами даних, встановили місце проживання старенької та доставили 77-річну жінку додому.

“Шановні громадяни, не будьте байдужі до людей похилого віку. Якщо ви побачили на вулиці старенького дідуся чи бабусю, які стоять на роздоріжжі чи хаотично блукають вулицями міста — не залишайтесь осторонь, запитайте, може їм потрібна допомога”, – звертаються у патрульній поліції Тернополя.