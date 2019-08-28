У ЗМІ з’явилися списки розподілу керівних посад у комітетах Верховної Ради.

Несподівано для всіх аж три народних обранці, які мають стосунок до Тернопільської області, отримають вагомі посади у важливих парламентських комітетах.

Володимира Гевка зі “Слуги народу” сватають заступником голови найважливішого комітету Ради – бюджетного. У цьому комітеті “зводять” усі бюджетні закони та погоджують розподіл коштів. Нагадаємо, що Гевко-старший, який є власником консалтингової фірми “Профі-центр”, переміг на виборах у Чортківському виборчому окрузі.

Колишній голова Тернопільської ОДА, а зараз очільник львівської “Батьківщини” Михайло Цимбалюк претендує на посаду секретаря комітету з питань антикорупційної політики. У цьому комітеті, крім іншого, розглядають на предмет антикорупційності всі законопроекти.

Натомість переможець виборів у Зборівському окрузі аграрій Іван Чайківський є претендентом на посаду секретаря ще одного стратегічного комітету – з питань аграрної та земельної політики. Це дуже важлива парламентська висота напередодні відкриття ринку землі. Нагадаємо, що у Верховній Раді минулого скликання жоден з тернопільських нардепів не “доробився” до посад у комітетах.