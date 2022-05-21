Трагічний випадок трапився 19 травня в селі Глібів. В місцевій річці виявили тіло чоловіка.

На місце події виїждали працівники поліції. Як з’ясувалося, утоплений – 45-річний місцевий житель.

Під час попереднього огляду слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили, тіло направлено на проведення медичної експертизи. Слідчі встановлюють детальні обствини події.

Нагадуємо: вода помилок не прощає! Ні в якому разі не заходьте у воду в нетверезому стані. Уникайте купання наодинці, адже у випадку біди – ніхто не зможе прийти вам на допомогу.

Не залишайте поблизу водойм дітей без нагляду дорослих. Діти повинні купатися лише під наглядом батьків! Нагадаємо: з початку року в області втопилося троє неповнолітніх.