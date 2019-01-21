Сотні людей прийшли на фестиваль у центрі Тернополя

21/01/2019 Розмір тексту:

Колядки і щедрівки у виконанні вокальних колективів краю лунали у Тернополі. Сотень жителів і гостей міста зібралися на Театральному майдані на фестиваль «Нова радість стала».

Це традиційне дійство, яке організовують у Тернополі щороку на Водохреща. Цьогоріч у фестивалі «Нова радість стала» взяло участь близько двадцяти вокальних колективів з Шумського, Підволочиського, Бережанського, Кременецького, Бучацького, Лановецького, Гусятинського, Козівського, Підгаєцького, Збаразького, Монастириського і Тернопільського районів. Окрім цього, на святі виступили й гості з Івано-Франківщини — народний аматорський гурт патріотичної пісні «Майдан».

Народний аматорський обрядово-фольклорний колектив Кременецького будинку культури бере участь у фестивалі «Нова радість стала» у Тернополі не вперше. За словами керівника Анни Алкозай, вокалісти наполегливо готувалися, ретельно відбирали пісні, шукали автентичні колядки, готували вертепи. В результаті – коляда зазвучала просто неба на все місто.

Учасників фестивалю привітали представники влади, а також подякували за відродження, збереження, популяризацію традицій та обрядів Тернопільщини.

Софія Романська