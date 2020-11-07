З кожним днем все більше покупок здійснюється в інтернеті. І, на жаль, збільшується кількість обманутих аферистами як продавців, так і покупців.

Троє мешканців області потрапили в халепу, бо ж замість обновок чи заробітку, зазнали лише втрат власних коштів. 24-річний тернополянин купував запчастини до автівки, однак їх не отримав, а сам повівся добросовісно та сплатив 2800 гривень передоплати. Не отримала куртки і 31-річна тернополянка, жінка теж перевела 1000 гривень на невідомий рахунок, а оголошення зникло.

А от мешканка Чортківшини так не змогла продати свій товар. У неї шахрай сам викрав з картки 5 тисяч гривень. Схема вже відома, але знову подіяла. До краянки зателефонував нібито покупець, захотів придбати хутряний полушубок, який вона продавала. Домовилися швидко і потерпіла надала реквізити для оплати. А вже за 10 хвилин дзвінок нібито з банку. Жертву ввели в оману про технічний збій зарахування коштів, попросили назвати паролі, що прийдуть на телефон і як результат – втрата коштів.

Як захистити себе при купівлі товарів через Інтернет? Найперше – післяоплата. Безпечно і вигідно, бо можна оглянути товар прямо у відділенні та відмовитися від купівлі, якщо він не підійшов.

Також варто купувати на відомих торгових платформах бо більшість з них перевіряють компанії чи продавців з якими співпрацюють, і обов’язково вказують наявність документів. Крім того, багато майданчиків запускають сервіси безпечних покупок, виступаючи як посередник. Тобто гроші за замовлення надходять на рахунок майданчику і тільки після отримання товару замовником переказуються продавцю.

Вкотре нагадуємо – працівники банку не телефонують до клієнтів за допомогою перевести кошти чи змінити паролі. Тому якщо вам таке пропонують ви на зв’язку з шахраєм. Будьте обачні!