Майже п’ять тисяч різдвяних подарунків відправили на Східну Україну тернополяни. Загалом у пакунки загорнули близько тонни цукерок.

Команда волонтерів, серед яких тернополяни, відвідала майже півсотні населених пунктів на Східній Україні. Вони роздали місцевій малечі 4700 подарунків.

Різдвяний проект «Подарунок неба» реалізовують другий рік поспіль, – розповіла його співкоординаторка Діна Мартинюк. Подарунки готували представники різних християнських церков міста Тернополя й області. «Загалом було 36 волонтерів, ми поділилися на 5 команд. Під час подорожі мали більше п’ятдесяти зустрічей. Майже п’ять тисяч людей почули від нас добру звістку – про народження Ісуса Христа. Це був особливий час, коли ми мали хорошу нагоду розповідати людям про народження Спасителя. Вже декілька років відбуваються поїздки на Схід України із подарунками та різдвяною програмою для дітей та дорослих. Щиро вдячні усім, хто приєднався до акції якимось чином, хто готував подарунки».

Додамо, такі акції покликані об’єднувати східний та західний регіони України.

Софія Романська