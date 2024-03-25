Тернополянин перейшов дорогу і “попав” на 255 гривень. ВІДЕО

Правила дорожнього руху існують не тільки для водіїв. Пішохід — один з учасників дорожнього руху, який має дотримуватися ПДР. Однак, деякі громадяни часто переходять проїзну частину поза пішохідним переходом або на заборонний сигнал світлофора.

Один з таких випадків трапився нещодавно на вулиці Острозького. Патрульні помітили пішохода, що переходив проїзну частину на заборонний сигнал світлофора.

Інспектори зупинили чоловіка, провели профілактичну бесіду та винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі 255 гривень.

“У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора”, – нагадують патрульні.