Із санкціонованим обшуком в квартиру жителя обласного центру прийшли правоохоронці Тернополя.

Чоловіка підозрювали в переховуванні зловмисника, причетного до зґвалтування, а також викрадення та підпалу автомобіля.

Саме під час обшуку працівники поліції виявили і розшукуваного, і невеличке городництво на даху багатоповерхівки, розповідають у поліції. Слідчі виявили та вилучили дванадцять рослин, схожих на коноплю, висаджених в полімерні банки.

В помешканні тернополянина знайшли і пістолет із маркуванням EKOL BOTAN CAL. Бойова зброя чи ні – визначать фахівці.