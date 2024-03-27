Патрульні притягнули тернополянина до відповідальності.

Днями у поліцію надійшов виклик на вулицю Сонячну. На лінію 102 звернувся чоловік, який повідомив, що його транспортний засіб Audi викрали.

Інспектори швидко прибули на місце події і встановили, що громадянин припаркував автомобіль в іншому місці та забув. Тож поліцейські винесли на чоловіка постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень.