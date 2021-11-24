Тернополянин Володимир Войтович став переможцем «Кубка України» з греко-римської боротьби. Юнак здобув першість серед юніорів 2002-2004 років народження.

Володимир – студент ЗУНУ, вихованець дитячо-юнацької спортивної школи Тернополя з греко-римської боротьби та обласної школи спортивної вищої майстерності.

Як розповів його тренер Володимир Лучанко – юнак талановитий і наполегливий. Добрі результати отримує завдяки регулярним тренуванням і постійній роботі над собою. Позаду юнака вже чимало перемог на змаганнях всеукраїнського і міжнародного рівня. Тернопільська спортивна спільнота покладає на нього великі надії.

Додамо, змагання проходили у Харкові. Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби «Кубок України» зібрав 164 спортсмени з різних областей. Наш земляк Володимир Войтович змагався у ваговій категорії 60 кілограмів і здобув першість.