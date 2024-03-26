За нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, тернополянину загрожує до 10 років позбавлення волі.
Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини скерували до суду кримінальне провадження, розпочате щодо 33-річного жителя обласного центру за вчинення ним злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу.
У ході досудового розслідування було встановлено причинно-наслідковий зв’язок між подіями, що відбувалися упродовж майже місяця. 8 жовтня минулого року до лікувального закладу було доправлено потерпілого з тілесними ушкодженнями. Чоловік не зізнавався хто заподіяв йому травми, було лише відомо за яких обставин це сталося – разом зі своїм кривдником напередодні вони розпивали алкогольні напої.
Після лікування у денному стаціонарі тернополянин був переведений на амбулаторне лікування, проте через деякий час його стан здоров’я різко погіршився. Лікарі не встигли госпіталізувати хворого – він помер.
У ході проведення судово-медичної експертизи було отримано висновок, що смерть тернополянина пов’язана з раніше отриманими травмами. Поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини житель обласного центру.
Зібрані докази, які свідчать про причетність 33-річного підозрюваного до вчинення важкого злочину, слідчі скерували до суду. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від семи до десяти років.