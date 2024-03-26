Тернополянин помер через місяць після того, як його побив товариш: кривднику “світить” десять років тюрми

За нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, тернополянину загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини скерували до суду кримінальне провадження, розпочате щодо 33-річного жителя обласного центру за вчинення ним злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу.

У ході досудового розслідування було встановлено причинно-наслідковий зв’язок між подіями, що відбувалися упродовж майже місяця. 8 жовтня минулого року до лікувального закладу було доправлено потерпілого з тілесними ушкодженнями. Чоловік не зізнавався хто заподіяв йому травми, було лише відомо за яких обставин це сталося – разом зі своїм кривдником напередодні вони розпивали алкогольні напої.

Після лікування у денному стаціонарі тернополянин був переведений на амбулаторне лікування, проте через деякий час його стан здоров’я різко погіршився. Лікарі не встигли госпіталізувати хворого – він помер.

У ході проведення судово-медичної експертизи було отримано висновок, що смерть тернополянина пов’язана з раніше отриманими травмами. Поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини житель обласного центру.

Зібрані докази, які свідчать про причетність 33-річного підозрюваного до вчинення важкого злочину, слідчі скерували до суду. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від семи до десяти років.