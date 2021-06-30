Тернополянин отримав нагороду за участь у миротворчій місії ООН в Конго. ФОТО

Нагороду за участь у миротворчій місії ООН в Конго отримав тернополянин, помічник командира 18 окремого вертолітного загону із зв’язків зі ЗМІ, старший лейтенант Юрій Кульпа.

Він служить у Демократичній Республіці Конго у складі української національної місії ООН.

Юрій Кульпа — єдиний з Тернополя та один із 250 миротворців зі всієї України. Понад півроку він служить у Демократичній Республіці Конго. За участь у миротворчій місії його нагородили медаллю.

“Медаль «За участь в Місії ООН у ДР Конго» заснована 2 травня 2000 року. По краях стрічки розташовані дві блакитні смуги, що символізують присутність ООН в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Між ними поміщені дві однакові смужки жовтого кольору, що символізують мир та добробут. Темно-синя смуга в центрі жовтих смуг символізує річку Конго”, – зазначив Юрій Кульпа.

Нагадаємо, наприкінці травня Юрій Кульпа став свідком виверження одного з найбільших в світі вулкану Ньїрагонго. Тоді загинуло 15 місцевих жителів, понад 130 тис. осіб евакуювали.