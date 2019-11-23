З допомогою до працівників Тернопільського відділу поліції звернулася місцева мешканка 1988 року народження.

Жінка попросила притягнути до відповідальності свого колишнього співмешканця, який таємно привласнив її грошові кошти та ювелірні вибори.

У ході розслідування потерпіла розповіла, що не встигла порвати з чоловіком, як він одразу відправився в сусідню республіку на заробітки. Вже через певний проміжок часу вона виявила, що тернополянин привласнив її готівку й сімейні ювелірні вироби. Про зникнення одразу повідомила правоохоронців.

Поліцейським вдалося підтвердити здогадки жінки. Краянин у скоєному зізнався, повідомляють у поліції.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.