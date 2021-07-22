Міжнародний турнір з греко-римської боротьби пам’яті Євгена Ворка зібрав юних борців з різних регіонів України у Тернополі. Наші земляки здобули дві золотих та одну срібну нагороди.

На турнірі змагалися хлопці 17-19 років у вагових категоріях: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 кг. Цьогоріч силами мірялися близько ста юнаків з України та Польщі. Тернополяни завоювали на турнірі дві золотих та одну срібну нагороди. У ваговій категорії 60 кг переможцем став Едуард Стрільчук, а «срібло» виборов Володимир Войтович. Ще одне перше місце і відповідно, золоту медаль здобув у ваговій категорії 63 кг Василь Васильківський.

Як повідомив співорганізатор змагань Юрій Ворко, такий турнір у Тернополі проводять восьмий рік поспіль. «Змагання досить масштабні. Турнір присвячений пам’яті колишнього президента Тернопільської федерації греко-римської боротьби Євгена Ворка. Переважно вони проходять на міжнародному рівні, цього року також мали учасників із-за кордону. Тривали змагання три дні поспіль».

У Тернополі вже відбулися фінальні сутички змагань. Під час урочистої церемонії нагородили переможців і призерів усіх вагових категорій.