У квітні у Тернополі та області зареєстрували 35 нових автомобілів. Це на 60% менше ніж в аналогічний період минулого року.

Сума витрат минулого місяця в регіоні склала $1 млн без врахування вартості додаткового обладнання. Найпопулярнішою маркою було Renault, яких зареєстрували 11 авто на суму $190 тис. Також попитом користувалися Toyota і Skoda, – повідомляє сайт з продажу автомобілів RST.ua.

Бестселером у Тернополі став кросовер Renault Duster. Крім нього були популярними Toyota RAV4 і Toyota Land Cruiser Prado.

Серед зареєстрованих авто 40% – машини з дизельними моторами, а середній об’єм двигуна становив 1,9 тис сантиметрів кубічних.

Загалом у квітні в Україні зареєстрували майже 3,7 тис нових автомобілів на суму $120 млн. Це на 46% менше ніж в аналогічний період минулого року. Рекордсменом по падінню продажів стало Закарпаття. Там кількість реєстрацій нових автомобілів впала на 78%. Найменше карантин зачепив Волинь, де падіння продажів склало 13%. Нагадаємо, у першому кварталі 2020 року в Тернополі та області придбали 300 нових автомобілів. Кожна з цих машин в середньому коштувала $24 тис.