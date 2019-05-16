Вчора від шостої ранку в урядовому кварталі Києва зібралися сотні власників автівок на іноземній реєстрації. Водії приїхали з різних областей України, а зокрема і з Тернопільщини.

Протестувальники вимагають скасування карального закону, який діятиме з 24-го травня цього року.

Втім, у Верховній Раді України зареєстрований законопроект, який передбачає продовження пільгового періоду розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. Відтак протестувальники вимагають, щоб народні обранці терміново винесли його на розгляд.

«Автомобілі на іноземній реєстрації переважно придбали собі ті люди, які не мають змоги купити за повною ціною. Переважно машини використовуються для потреб родини. Ми не хочемо порушувати закони, тому стоїмо тут, щоб пільговий період продовжили», – каже власник автівки на європейській реєстрації Іван Островський.

Згідно із прийнятим законом, з 24 травня поліція штрафуватиме власників так званих євроблях. Якщо водій протермінує розмитнення більше місяця, йому загрожує 170 000 гривень штрафу або конфіскація транспортного засобу.

«Серед наших вимог – доступне розмитнення, зняття вікового коефіцієнту в обрахуванні акцизу, мораторій на закон №8488. Також наша акція стосується неадекватних штрафів 170 000 для українських громадян», – повідомив у мережі Фейсбук керівник Тернопільського осередку ГО «Автоєвросила» Ігор Красновський.

Власники авто на іноземній реєстрації планують протестувати два дні. Вони вимагають продовження пільгового періоду, щоб встигнути розмитнити машини за новим законом і не отримати штраф.

Софія Романська