Молитовну ініціативу в Instagram започаткувала тернопільська молодь. Жителі краю молилися на вервиці в режимі онлайн.

У молитві єдналося близько тисячі родин, а очолив її священик Архикатедрального собору Тернополя о. Роман Демуш.

Молитовне єднання у онлайн-режимі тривало протягом місяця. По завершенню всі учасники зібралися в Архикатедральному соборі.

«Вечірні молитви щовечора супроводжувалися роздумами з книги Папи-емерита Венедикта XVI “Думки про подружжя та сім’ю”. Особливо зворушливим досвідом “віртуальної” молитви, за посередництвом соціальних мереж, стала жива зустріч у храмі. Зокрема, це і стало кульмінацією цієї молитовної ініціативи. А загалом вона була спрямована на благословіння для сім’ї, родини. Дякуємо усім хто впродовж місяця молився за родини, за оздоровлення хворих, за медичних працівників та за відвернення пощирення загрози інфекції», – розповідає о. Роман Демуш.

Учасників ініціативи благословив Митрополит Василій (Семенюк), заохотивши усіх до щоденної молитви.