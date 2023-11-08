Українських водіїв можуть зобов’язати змінювати шини до 1 листопада. Якщо законопроєкт ухвалять, порушникам загрожуватиме штраф.

Що думають про ймовірні новації кермувальники — дізнавалися журналісти телеканалу Т1.

На носі зима, тож подбати доведеться не тільки про теплий одяг, а й про власний автомобіль. Цьогоріч нам пощастило, бо ж на календарі 7 листопада, а снігу ще не було. Тож водії не надто спішать “перевзувати” свої авто. Про це журналістам зізнаються вони самі та працівники СТО.

Останні, зважаючи на досвід попередніх років, одразу кажуть, черги тут будуть як тільки випаде перший сніг. Тоді водії, які тягнули до останнього масово ринуть з зимовими шинами на СТО. Ті ж, хто вже приїхав сюди кажуть, не хочуть пересуватися слизькими дорогами та потрапляти в аварійні ситуації, тому вже міняють гуму.

Також серед тих самих водії точаться суперечки щодо нового законопроєкту. Адже нардепи розглядають можливість зобов’язати власників авто змінювати шини до 1 листопада. Одні кажуть, впевнені, що він уже діє, тож квапляться перевзути авто. Інші ж – уперше про нього чують. За словами юриста Романа Івасечка, у такий спосіб зобов’яжуть автомобілістів мати уже перевзуті машини в період саме з 1 листопада по 31 березня.

“У перших числах січня 2023 року цей законопроєкт був поданий до Верховної Ради, з ним його розглянули, але на даний час він не вступив в силу з огляду на певні якісь обставини”, — пояснює Роман Івасечко.

Якщо авто з масою до 3,5 т – треба перевзутись на зимову гуму або всесезонну, а для транспорту вагою понад 3,5 т — обов’язковими мали б бути тільки зимові шини. За невиконання правил буде штраф у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Проте наразі такі зміни чинності не набули. За словами Романа їх відклали у зв’язку з тим, що в час війни є потреби нагальніші. Утім, якщо ж законопроєкт таки діятиме, водіїв це не лякає.

Важливо, аби кожен водій розумів, коли потрібно переходити на зимову гуму, та які можуть бути наслідки, якщо продовжувати користуватися літніми шинами, на цьому наголошують працівники СТО.

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