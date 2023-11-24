Одна з найбільших зимових неприємностей, яка очікує всіх нас — ожеледиця. Її бояться автомобілісти та пішоходи, адже кожному вона загрожує по-своєму. Власники авто ризикують потрапити в аварії через негоду, а пішоходи — отримати забої або навіть переломи через падіння.

Звісно добре було б нікуди не виходити в негоду, але відсидітись вдома всю зиму, граючи в Elslots казино онлайн, неможливо. Тому запам’ятовуйте правила безпеки, які допоможуть ходити в ожеледицю і не травмуватись. Готуватись до негоди краще заздалегідь, але дещо можна зробити напередодні.

Як одягатись та взуватись, щоб зменшити вірогідність падіння

Зимове взуття варто обирати, що воно було:

на невисоких підборах, не вище 3–4 сантиметрів;

на товстій підошві, з виразним рельєфом та змішаним протектором;

з широким носком.

Зручна платформа або танкетка забезпечать стійкість навіть на слизькій поверхні. Але стійкість залежить не тільки від взуття, а й від одягу. Він не має сковувати рухи та ускладнювати огляд. Найкраще, якщо куртка буде з невеличким каптуром, який не закриває. М’який пуховик не тільки не сковує рухи, а й допоможе пом’якшити падіння.

Правила безпечного пересування в ожеледицю

Коли йдете слизькою дорогою з пакетами з супермаркету, намагайтесь рівномірно розподілити вагу між руками. Якщо відчуваєте слизьку поверхню під ногами, намагайтесь йти повільніше, не підіймайте ноги високо. Чим дрібніший крок, тим краще. У найнебезпечніших місцях можна потихеньку ковзати. Коліна при ходьбі не напружуйте, наступайте на всю підошву одночасно. Також варто:

витягти руки з кишені;

не тримати в руках телефон, краще покладіть його у внутрішню кишеню куртки, щоб не розбити;

балансувати руками, навіть якщо в них сумки.

Якщо відчули, що посковзнулися — сядьте. Якщо й упадете, то вже з меншої висоти. Одночасно кидайте все, що у вас в руках: пакети чи сумку та махайте руками, щоб втриматись на ногах. Якщо доведеться кидати сумку — її буде не так шкода, відтряхнете та піднімете. А от телефон при падінні може розбитись, тому краще заздалегідь його ховати.

Найбільш небезпечними є замерзлі сходи. Коли потрібно піднятись чи спуститись сходами, що вкриті льодом, вповільніть крок та наступайте на кожну сходинку обома ногами. Також будьте уважні, ступаючи на люки, трамвайні колії та металеві решітки на узбіччі.

Що зробити, щоб взуття менше ковзало

Попередньо можна віддати зимове взуття в майстерню, щоб на підошви наклеїли гумові прокладки. Гума зменшує ковзання та попереджає вірогідність травм. Якщо ожеледиця вже на дворі, можна самостійно обклеїти підошву пастирем. Візьміть звичайний стрічковий та намотайте кілька шарів навкруги взуття. Так, може виглядати не дуже привабливо, але точно буде більш безпечно. Якщо дуже боїтесь впасти, краще придбати спеціальні льодоступи. Вони продаються в спортивних магазинах та й просто на розкладках в метро чи ринках. Льодоступи можуть бути зі спеціальними металевими шипами або просто з гумовими накладками, які зупиняють ковзання.