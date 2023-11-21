Зима прийшла несподівано: через літні шини на Тернопільщині сталося кілька ДТП. ФОТО

П’ятьом травмованим надавали допомогу лікарі екстреної медичної допомоги. Усі потерпілі травми отримали в результаті дорожньо-транспортних пригод, які трапилися 20 листопада.

Близько 6 ранку на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, неподалік села Цебрів, водій автомобіля «Volkswagen LT 35» не врахував погодних умов, з’їхав у кювет і там перекинувся. У результаті аварії, до лікарні потрапив житель Довжанки 1986 року народження.

Чергову ранкову автопригоду зареєстрували працівники поліції й в селі Глибочок. Там водій “Chevrolet Lacetti” допустив зіткнення із зустрічним автомобілем марки “Audi”. Із забоями та травмами до хірургічного відділення потрапила пасажирка з “Chevrolet”.

Не встиг вчасно “перевзути” свій автомобіль і водій “Nissan Qashqai”. Як наслідок, через погіршення погодних умов його транспорт занесло і він врізався в металеву огорожу. У травматології опинилася 18-річна пасажирка.

Близько 17:00 у селі Вишгородок водій автомобіля “Citroen BERLINGO” правим дзеркалом заднього виду зачепив перехожу. Жінка знаходилася на пішохідному переході. Їй надавали медичну допомогу.

Під колесами автомобіля опинилася й 10-річна дівчинка. Її у Чорткові близько 17:45 за межами пішохідного переходу збив водій мікроавтобуса “Volkswagen Transporter T4”.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.