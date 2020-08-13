З нагоди Міжнародного дня молоді 14 серпня у Тернополі пройде унікальний квест для молоді «Між знаками».

Оскільки цьогоріч Тернопіль отримав почесний статус Молодіжної столиці України, на декількох локаціях в місті встановлені відповідні розпізнавальні інформаційні таблички «Молодіжна столиця України Тернопіль».

Відтак учасникам квесту пропонується зібрати активну команду (до трьох осіб) і відшукати усі ці таблички, зробити на їхньому фоні командне фото та до 16:00 год. прибути в управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей (бульв. Т. Шевченка, 1).

Команда, яка зробить це першою, стане переможцем та отримає унікальні подарунки. Під час квесту дозволяється користуватися будь-якими засобами пересування.

Квест стартує о 12:00 год. на Театральному майдані.

Для участі у змаганнях необхідно пройти попередню реєстрацію, заповнивши онлайн-форму.

Детальна інформація за тел.: 096 77 11 400 (Інна).

Організовує квест для молоді управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей.