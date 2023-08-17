З Тернополя — до москви. Чимало українців не проти скористатися таким автобусним маршрутом під час повномасштабної війни. І їм це вдається попри заборону офіційних перевезень.

Журналісти каналу Т1 розізнали схеми, які використовують перевізники, аби доправити пасажирів до росії.

З початком повномасштабного вторгнення Україна скасувала автобусні та залізничні рейси з Росією. Втім, приватні перевізники пропонують українцям потрапити на територію Російської Федерації через Європу. Такі оголошення можна зустріти усюди, особливо в соціальних мережах. Низка фейсбук спільнот, десятки телеграм-каналів, а також велика кількість сайтів з можливістю придбати електронні квитки. За допомогою таких ресурсів будь-хто може з легкістю зв’язатися з перевізником та доїхати до країни-агресорки. До прикладу, ціна на так звану подорож з Тернополя до Москви стартуватиме від 7 тис. гривень. А на одному з сайтів, навіть можна забронювати квиток через російський інтернет-сервіс. Для цього необхідно буде вказати персональні дані пасажира та обрати зручний спосіб отримання квитка.

Журналісти ж знайшли оголошення у фейсбуці. У дописі були й телефони перевізників. Ще кілька днів тому нам вдалось поспілкуватися з паном Михайлом, з ним домовлялися про виїзд до Санкт-Петербургу. Отож, поки на офіційні перевезення діє заборона, маршрут неофіційних рейсів прокладено через країни Європи, зокрема через Польщу, Литву, Латвію, іноді й Естонію.

Популярність таких рейсів оцінити можна за частотою подорожей. Вирушають перевізники з нашого міста кожні два-три дні. А от на станції “Автовокзал-Тернопіль” кажуть, за такі перевезення відповідальності не несуть. Ба більше, такий автобус навряд чи матиме змогу заїхати на приватну територію станції. Як підтвердження, і квитків у касах місцевого автовокзалу з рейсом на росію не знайти. За словами водіїв, про подібні ситуації не чули, але запевняти, що з Тернополя в країну-агресорку ніхто не їде, не беруться.

У тому, що українці їдуть до російської федерації, юридично злочину немає. Оскільки неможливо визначити кінцеву точку такої подорожі, а отже — й немає можливості розвернути на кордоні людей, які прямують до Росії, каже адвокат Юрій Стецюк.