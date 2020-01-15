Декілька тисяч профспілкових активістів зібралися у столиці. Це попереджувальна акція через запровадження нового трудового кодексу, який обмежує права працівників, а натомість захищає роботодавців.

До протестувальників долучилися і жителі Тернопільщини. Вони разом з іншими учасниками акції пройшли маршем від Майдану Незалежності до комітетів Верховної Ради.

Новий трудовий кодекс несе ряд обмежень для найманих працівників, – зазначає голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Зокрема, значно спрощує процедуру звільнення.

«Законопроект передбачає, що більшість трудових відносин між роботодавцем і найманим працівником переводиться у площину не загальноприйнятого законодавства, а договорів. Такі норми критикують навіть європейські профспілки. Українські урядовці пояснюють такі зміни бажанням зняти навантаження з роботодавців, пожвавити економіку, подолати безробіття. І це робити хочуть з урізання прав найманих працівників. Відтак Федерація профспілок України проводить акцію протесту проти прийняття цього закону і вимагає від парламентарів дотримання законодавчої ініціативи Конституції України та міжнародних актів, ратифікованих Україною».

Міністр економіки Тимофій Милованов запевняє, що реформа сфери зайнятості закріпить в законодавстві гнучкий робочий час, дистанційну зайнятість та роботу з дому.

Софія Романська