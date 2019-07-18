Кілька десятків байкерів зібралися на Театральному майдані Тернополя. В обласному центрі стартував мотопробіг «За єдність України». Мотоциклісти рушили у напрямку Хмельницького.

Мотопробіг має показати єдність українців, незалежно від регіону, – каже його співорганізатор Микола Спірідонов. Це Всеукраїнський захід, до якого приєднуються байкери з більшості українських міст.

«Ми плануємо побувати в усіх великих містах, тобто в обласних центрах, також заїжджаємо і до менших населених пунктів. Приєднуються до нас всі охочі мотоциклісти. Загалом ми разом плануємо подолати більше трьох тисяч кілометрів. А наш фініш відбудеться 23 липня в Одесі. Цим ми показуємо єдність усіх українців, а також територіальну цілісність нашої держави».

Додамо, стартували мотоциклісти п’ятнадцятого липня в Ужгороді. Вони вже об’їхали десятки населених пунктів.

Софія Романська