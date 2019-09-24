Міжнародний марш за клімат зібрав представників різних регіонів України у столиці.

Долучилися до маршу і тернополяни. Вони вийшли з вимогами енергоефективності, екологічного транспорту, заборони одноразового пластику.

«Україна разом зі всім світом вийшла на Міжнародний марш за клімат!», – розповідає тернопільська волонтерка Людмила Чеховська. Чимало тернополян поїхали до столиці, що відстояти вирішення ряд екологічних проблем.

«Клімат планети змінюється, і ми, люди, є причиною цих змін. Ми поводимось із планетою так, наче вона одноразова, а у нас давно є планета “Б”… але це не так. Викопне паливо, промислове тваринництво, одноразовий пластик, набивання кишень за рахунок нашого навколишнього середовища, перекидання проблем на плечі майбутніх поколінь – потрібні негайні комплексні, глобальні зміни! Світ вийшов на Міжнародний марш за клімат із вимогами: 100% чистої енергетики, “НІ” викопному паливу, енергоефективність – пріоритет №1, “НІ” дотаціям у тваринництво!, Зеленому місту – зелений транспорт!, “НІ” одноразовому пластику!.

До маршу за клімат долучилися переважно молоді люди: серед яких чимало студентів і школярів.

Софія Романська