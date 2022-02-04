Вчора близько 4-ї години ранку на службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про те, що на вулиці Вільховій, в одному із будинків, у квартиру заявниці, ймовірно, проникли невідомі особи, оскільки на кухні чути дивні звуки.

Один з екіпажів одразу ж виїхав за вказаною адресою. Дорогою вони телефоном спілкувалися із заявницею, яка розповіла їм, що на кухні чує якісь кроки, але боїться піти перевірити, що там.

Оперативно прибувши на місце події, з квартири заявниці патрульні відчули запах диму. Двері помешкання відчинив її чоловік. Патрульні зайшли у квартиру та оцінили ситуацію: як виявилося, на кухні квартири нікого не було, а насправді сталося загоряння побутових відходів. Тріск спантеличив 29-річну жінку, тому крізь сон їй здалося, що там хтось є.

Зреагувавши на подію, інспектори Володимир Шманько та Микола Струхляк локалізували осередок загоряння самотужки.

Постраждалих, зокрема і двох малолітніх дітей, патрульні Адам’як Степан, Наталя Сеньків та Лілія Березовська, які прибули згодом, вивели на двір, де заспокоїли малечу та передали медикам, аби перевірити стан здоров’я.

Інспектори також викликали на місце події працівників ДСНС, які потурбувались про те, щоб пожежа не перекинулась далі та не мала наслідків.