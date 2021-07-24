Правоохоронці Тернопільського РУП відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства від якого потерпіла мешканка обласного центру. Поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення осіб причетних до протиправного.

За словами потерпілої в інтернеті вона знайшла оголошення про можливість легкого заробітку. Зв’язавшись з автором допису, чоловік запевнив жінку, що підзаробити можна. Для цього необхідно перейти за посиланням й заповнити реквізити її банківського рахунку. Після цього тернополянка мала здійснити транзакцію, а він поверне гроші вже з процентом. Однак бажаного підзаробітку жінка не отримала, натомість отримала сповіщення про списання з її карткового рахунку всіх заощаджень – майже 41 тисячі гривень.

За фактом шахрайства працівники Тернопільського РУП відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.