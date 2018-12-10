Тернополянка перетворює старі лампочки в новорічні іграшки. ФОТО

10/12/2018 Розмір тексту:

Оригінальні новорічні прикраси створює тернополянка Ольга Чіркова. Жінка у Тернополі проводить майстер-класи для дітей і дорослих. Відтак навчитися цієї справи можуть всі охочі.

«Зі старих лампочок виходять оригінальні новорічні прикраси», – розповідає майстриня Ольга Чіркова. Вона пропонує один із найбюджетніших варіантів, як прикрасити зелену красуню.

«Таку іграшку може виготовити кожен, хто забажає. Справиться з цим навіть дитина. Розписати іграшку можна за власним смаком. Я стою на початку свого шляху, як вчителя. Але можу сказати, що бар’єр хвилювання подолано», – додає майстриня.

Жінка провела вже кілька занять для дітей і дорослих. Одне із них відбулося у творчій майстерні «Палітра тепла».

Тернополяни, які відвідали майстер-клас, стверджують, що це не лише бюджетний, а й екологічний варіант створення ялинкових прикрас. Аналогічні тенденції поширенні у багатьох європейських країнах.

Софія Романська