Тернополянка перетворює старі лампочки в новорічні іграшки. ФОТО
Оригінальні новорічні прикраси створює тернополянка Ольга Чіркова. Жінка у Тернополі проводить майстер-класи для дітей і дорослих. Відтак навчитися цієї справи можуть всі охочі.
«Зі старих лампочок виходять оригінальні новорічні прикраси», – розповідає майстриня Ольга Чіркова. Вона пропонує один із найбюджетніших варіантів, як прикрасити зелену красуню.
«Таку іграшку може виготовити кожен, хто забажає. Справиться з цим навіть дитина. Розписати іграшку можна за власним смаком. Я стою на початку свого шляху, як вчителя. Але можу сказати, що бар’єр хвилювання подолано», – додає майстриня.
Жінка провела вже кілька занять для дітей і дорослих. Одне із них відбулося у творчій майстерні «Палітра тепла».
Тернополяни, які відвідали майстер-клас, стверджують, що це не лише бюджетний, а й екологічний варіант створення ялинкових прикрас. Аналогічні тенденції поширенні у багатьох європейських країнах.
Софія Романська
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