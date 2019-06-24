Сценарист, креативний продюсер, викладач сценарної майстерності та сторітелінгу, сертифікований психолог, режисер і художник-постановник рекламних роликів, телепрограм і крос-медійних проектів Сергій Гаврилов приїде до Тернополя, щоб поділитися своїми знаннями і презентувати книгу «Всі крапки над «І»сторією».

У нашому місті він прочитає лекцію «Сторітелінг для сценаристів, письменників і блогерів». У ній він поділиться професійними інструментами, творчими лайфхаками та практичними вправами, які допоможуть упорядкувати думки і розповісти свою історію.

Організатори зазначають, що лекція буде цікавою і корисною практикуючим або майбутнім письменникам, сценаристам, блогерам, представникам творчих професій, а також усім, хто хоче бути почутим в сучасному інформаційному світі. Сергій Гаврилов розповість, як шукати успішні історії, і що значить успішна історія, про найуніверсальніші теми та складові драматичної історії, про структуру оповіді та її опорні точки, про обов’язкові елементи і «двигуни» сюжету, головні сюжетні схеми, яким має бути герой історії тощо.

Сергій Гаврилов – сценарист і режисер першого українського інтерактивного застосунку для планшетів «Raidragons». Ця книга-мультфільм потрапила у топ-5 завантажуваних анімованих iPad-додатків в AppStore, і продавалася в більш ніж 30 країнах світу. Він також є першим продюсером і сценаристом повнометражного 3D мультфільму «Микита Кожум’яка». Понад десять років вивчає сценарну структуру, сторітелінг, наративну психологію, казкотерпію.

У Тернополі Сергій Гаврилов прочитає лекцію 25 червня о 19:00 у галереї «Бункермуз», що на бульварі Тараса Шевченка, 1. Вхід вільний.

Ольга Трач