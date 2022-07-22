Тернополянам рекомендують не користуватися громадським транспортом під час повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги громадський транспорт має зупинятися, – наголосив під час брифінгу начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Пасажири повинні йти до укриття.

«Громадський транспорт під час повітряної тривоги має зупинятися, люди на час тривоги з транспорту виходять. Достатньо бомбосховищ, парків, які більш-менш безпечні. Ми бачили ситуацію у Вінниці. Тож ризикувати життям не треба. Поліція буде перевіряти сховища, проводитиме додаткові навчання», – зазначив Олександр Богомол.

Міський голова Тернополя Сергій Надал додав: після звуку сирени про повітряну небезпеки автобуси і тролейбуси зупинятимуться. Пасажири зможуть покинути транспорт і піти до сховищ. Втім, після зупинки, він продовжуватиме рух за курсом.

«Під час повітряної небезпеки громадський транспорт зупинятиметься. У цей час пасажири зможуть вийти. А якщо не мають бажання виходити, вони можуть продовжити рух».

Додамо, у Тернополі обстежують укриття щодо відповідності до вимог. Сховища мають бути облаштовані в усіх громадських закладах.