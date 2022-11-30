Комунальне підприємство «Тернопільмісьтеплокомуненерго» перерахує оплату за послуги з постачання теплової енергії за листопад 2022 року.

Це стосується споживачів, які проживають у будинках з індивідуальними тепловими пунктами. За дні коли не було електропостачання і тепло не подавали у будинок плата не буде нараховуватися. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 30 листопада.

– Враховуючи постійні відключення електроенергії, ІТП, які регулюють подачу теплоносія у багатоповерхові будинки, цей місяць працювали нестабільно, – пояснив Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Розуміємо, що грудень і наступні місяці 2023 року також будуть працювати нестабільно. Тому погоджуємо КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» у тарифі з централізованого теплопостачання не враховувати витрати пов’язані з обслуговуванням ІТП. За листопад за період, який був стабільний і фіксувалася подача теплової енергії нарахування проводитимуть відповідно до показників. Іншу частину місяця коли здійснювалася подача тепла через перетинки, не використовуючи ІТП, нарахування проводитимуть за розрахунками об’ємів споживання. У грудні оплату за тепло будуть нараховувати за нормами споживання погодженими виконкомом. Для людей це буде зменшення плати за ті дні коли послуга не надавалась або надавалась неналежним чином.