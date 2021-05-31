Радісне і безтурботне свято з відтінком обов’язку та відповідальності.

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей Тернопільська обласна бібліотека для дітей запрошує юних та дорослих тернополян, гостей міста приєднатись до пізнавально-розважального свята «Хай дзвенить дитячий безтурботний сміх».

Свято стартує у вівторок, 1 червня, об 11.00. На учасників очікує безліч цікавих заходів та розваг, які проходитимуть у двох локаціях – у приміщенні та дворику бібліотеки та на Театральній площі міста Тернополя.

У програмі дійства – сеанс аквагриму «Веселі личка», правова гра «Коло безпеки», бібліококтейль «Читай! Пізнавай! Відпочивай!», екскурсійні мандрівки «Бібліотека – територія дитинства», а також фото та книжкові виставки на будь-який смак.

Крім того, в межах святкової програми відбудеться благодійна акція «Пряник від Арсена» на підтримку Арсенка Бориса, який бореться зі СМА, а також виставка творчих робіт сестер Загребельних «Натхнення має земне тяжіння» (в рамках інклюзивного проєкту «Світ один на всіх».

Щиро запрошуємо усіх приєднуватись до свята дитинства і до благодійної акції. Разом – весело, цікаво і безпечно! Разом – зможемо все!

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей