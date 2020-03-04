Щоденні богослужіння під час Великого посту відбуваються в Архикатедральному соборі. По буднях жителі краю молитимуться про мир в Україні.

Молитва з наміренням про мир в Україні розпочинається в Архикатедральному соборі о 13.10, – повідомив священик Роман Демуш. На богослужінні чекають і дорослих, і дітей. «Пригадуємо нашим вірним про те, що в час Великого Посту в нашому храмі щодня по буднях о 13:10 молимося Хресну Дорогу з особливим наміренням за мир в Україні».

Священики наголошують: Великодній піст найголовніший і найсуворіший в році. Вірянам рекомендують утримуватися від веселощів і приділити час на духовний розвиток. Загальна тривалість посту складає 48 днів. Нагадаємо, Великдень цього року християни святкуватимуть 19 квітня.

Софія Романська