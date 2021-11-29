“Марафон, який ніхто не хоче бігти” — до ініціативи під такою назвою долучилися тернопільські легкоатлети. Бігуни долають різноманітні дистанції, щоб привернути увагу до проблеми російсько-української війни.

Марафон започаткували у селищі Нью-Йорк, що знаходиться у Донецькій області за кілометр від лінії розмежування.

“Нью-йоркський марафон є однією з найвизначніших подій, яка залучає десятки тисяч учасників з усього світу та отримує широке висвітлення у світових медіа. Однак не всі події привертають стільки уваги. Минуло 7 років, як Росія окупувала Крим і розпочала війну на сході України. Фактично окуповано територію двох областей. Півтора мільйона українців стали переселенцями та вимушено покинули свої домівки. Саме тому ми вирішили заснувати власний нью-йоркський марафон — у маленькому селищі Нью-Йорк Донецької області за кілометр від лінії фронту. Мета забігу — нагадати про війну в Україні”, – каже співкоординаторка марафону Ольга Гуменюк.

Долучитися до “Марафону, який ніхто не хоче бігти” можуть всі охочі. Втім, попередньо необхідно зареєструватися за посиланням: https://marathonnoonewantstorun.org/.