Тернополян просять не залишати автомобілі на узбіччі

10 грудня у Тернополі спостерігалося погіршення погодних умов, зокрема, впродовж дня випадав сніг з різною інтенсивністю з переходом у дрібний дощ. Температура повітря в нічну пору доби трималася на рівні 0°, що призвело до танення снігу і утворення великої кількості води.

Для утримання міста в належному стані спеціалізована техніка впродовж усієї ночі здійснювала механізоване прогортання, підмітання та посипання протиожиледними сумішами проїжджих частин і пішохідних зон.

Прибирання центральної частини, м-рнів «Східний», «Сонячний» «Канада», «Новий Світ», Старий парк та район «Промисловий» здійснювала підрядна організація ТзОВ «Авакс-Проф» (11 одиниць техніки), масив «Дружба» – ТМШРБ «Міськшляхрембуд» (6 одиниць техніки), об’їзні дороги та шляхи у Березовиці, Кутківцях, Пронятині – ТзОВ «ТБЦ» .

Впродовж сьогоднішнього дня спеціалізована техніка продовжуватиме працювати на вулицях міста – дороги і тротуари посипатимуть протиожеледними сумішами, а також очищатимуть тракторними щітками.

Тому звертаємося до тернополян з проханням не залишати приватний транспорт на узбіччі доріг, щоб вони не заважали роботі снігоочисної техніки.

Також наголошуємо, що за прибирання прибудинкових територій і міжквартальних проїздів відповідальні управителі житлового фонду в місті. Тож звертаюся до представників тернопільських ЖЕКів та ОСББ з проханням забезпечити належне очищення дворів і проїздів.

Інтерактивну карту прибирання міста в зимовий період можна переглянути тут.

Фото з адресами, де неналежно прибирають сніг, мешканці Тернополя можуть надсилати на Viber муніципальної інспекції за номером +38 073 015 1481.