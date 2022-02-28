У громадах області можуть створювати добровольчі формування Тероборони. Для тернополян з 1 березня розпочинають навчання з поводження в умовах захисту та оборони міста. В Тернополі запрацював центр з плетіння маскувальних сіток.

Про це йшлося на брифінгу Ради оборони Тернопільської області 28 лютого.

Володимир Труш: «В області визначені місця, де проходитимуть військові вишколи, де навчатимуть користуватися стрілецькою і важкою зброєю. Проводитимуть їх представники Тероборони, Нацполіції, Нацгвардії. Вони закриті і безпечні, голови громад поінформовані про це.

У всіх магазинах, торгових точках можна розраховуватися банківськими картками. Щодо цього Держпродспоживслужба перевірятиме магазини. Будь-який платіж має прийматися: готівковий чи безготівковий. Також підприємці, які будуть піднімати ціни на продукти будуть рішенням Ради оборони закриті.

Кожна громада, яка хотіла сформувати добровольчий батальйон може зв’язатися з керівником Тероборони області полковником Фоменком і узаконити свої добровольчі формування та отримати зброю. Представники таких формувань будуть у формі зі спеціальними наліпками, їх навчать поводженню зі зброєю».

Сергій Надал: «Ми відкрили центр плетіння маскувальних сіток на Злуки, 45 у Центрі імені Довженка. У зв’язку із військовою ситуацією вакцинація буде проводитись виключно в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Вони працюють у робочі дні з 8.00 до 15.00, а це приміщення звільняємо для плетіння сіток. Запрошую всіх долучатися.

На виконання розпорядження про заборону торгівлі алкоголем муніципальна інспекція розпочинає вибіркові перевірки закладів. Із 1 березня починаємо підготовку і навчання всіх бажаючих тернополян щодо поводження в умовах захисту і оборони міста. Навчання проходитиме на базі колишньої школи «Орбіти», що на вулиці Чумацькій. Недоїжджаючи до Дального пляжу є спеціальне місце де таке навчання можна проводити. Початок навчань щодня о 10.00, 12.00, 14.00. Бажаючі можуть приходити до міськради, де будуть формуватися навчальні групи».