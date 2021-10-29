Тернопіль першим із обласних центрів прийняв «Програму сприяння функціонуванню української мови в Тернопільській міській територіальній громаді». Відбулося це під час 10-ої сесії міської ради 29 жовтня. Цей проект рішення депутати підтримали одноголосно.

– Декому може здатися, що це дивна новина для Тернополя, але думаю ми маємо бути прикладом для всієї України, – сказав на брифінгу Сергій Надал, міський голова, – Цим рішенням передбачається максимальне сприяння розвитку української мови у всіх сферах життєдіяльності громади. Передбачається проведення різноманітних конкурсів, квестів для учнів та студентів, промоційних, рекламних заходів, курсів української мови для іноземців, які навчаються і проживають на території міста та для жителів міст-партнерів у країнах Європи і світу. Завдяки цьому рішенню ми забезпечуємо виконання конституції України. Сподіваюсь, приклад Тернополя буде добрим прикладом для інших міст.

Під час розгляду цього проекту рішення перед депутатами виступив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. А на брифінгу щодо цієї події він зауважив, що Тернопіль тривалий час був молодіжною столицею України, а тепер став мовною.

– Це історична подія і в житті міста та України, – сказав Тарас Кремінь. – Тернопіль тривалий час був молодіжною столицею України, а з 29 жовтня – це мовна столиця України. Сподіваюся, що ініціатива підтримана депутатами одноголосно, знайде продовження у тих проектах, які закладені в основу вкрай важливої, історичної, сказав би, найбільш націєтоврчої програми. Безперечно, Тернопіль – це 97% носіїв української мови, але кожен закон повинен мати практичну реалізацію у рішеннях органів місцевого самоврядування. В умовах децентралізації ми усвідомлюємо, що це європейське місто: тут є вимушено внутрішньо переміщені особи, вищі навчальні заклади, навчаються іноземці. На сесії також йшлося про те, що Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу може надавати освітні послуги за кошти державної субвенції. Буду сподіватися, що мовні курси розроблені тернопільськими науковцями і педагогами будуть користуватися великим попитом, в тому числі дистанційно. Ми говорили з міським головою про те, що такі дистанційні курси були б корисними для світового українства, а це понад 20 мільйонів носіїв української ідентичності, для яких є вкрай важливим збереження їхньої культурної самобутності, в тому силі мовних навичок. 3-4-5 покоління вимушених переселенців у нашій діаспорі фактично не спілкуються і не володіють на достатньому рівні українсько мовою. Буде дуже добре, якщо тернопільські освітяни скерують свою увагу до бразильських міст і містечок, а також до Аргентини, Канади, США, де справді чекають на такі курси.

Начальник управління культури і мистецтв Світлана Козелко розповіла, що програма буде реалізована упродовж 2022-26 років. Наразі вона не потребує фінансування. Серед іншого програмою передбачено: використання в закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти навчальної літератури українською мовою; розробка українськомовних продуктів – методичних посібників, сценаріїв культурно-масових заходів, науково-методичних рекомендацій – для працівників закладів освіти та культури; упровадження норм нової редакції українського правопису в освітньому процесі; підтримка громадських ініціатив, спрямованих на популяризацію української мови; забезпечення дотримання мовного законодавства у сфері реклами.