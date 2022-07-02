Чимало світових політичних лідерів виявили бажання підтримати Україну особисто. Вони приїжджають із візитом. 2 липня до нас прибула міністр оборони Чеської Республіки Яна Черноховова.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає 24 Канал.

Вона заявила, що сьогодні їх делегація працювала у Львові, де й відбулася тепла зустріч із главою Міноборони Чехії.

“Звісно, говорили про війну та допомогу Україні. Нагадаю, що Чехія є однією з європейських держав, яка послідовно підтримує Україну у протидії військовій агресії проти Росії”, – написала Маляр.

Заступниця українського міністра оборони додала, що Чехія вже надала Україні озброєння та військову техніку, а також між нашими країнами є співпраця в галузі військової медицини. Мовиться про навчання українських фахівців та лікування поранених.

Яна Черноховова відвідала також Тернопільщину.

“Повертаюся з України, зі Зборова, де 105 років тому легіонери здобули визнання. Цю річницю я планувала відсвяткувати тут ще до війни. Варварський напад Путіна став для мене додатковим приводом не лише віддати шану нашим героям, а й символічно підтримати боротьбу українців з окупантами”, – підкреслила глава чеського Міноборони.

“Чехія солідарна з Україною. Візит в нашу область делегації Чеської Республіки на чолі з міністеркою оборони Яною Черноховою є черговим підтвердженням цього. У 105-річницю битви під Зборовом вшанували пам’ять загиблих чехо-словацьких легіонерів. Крім того, обговорили питання підтримки військових та громадян, які через бойові дії втратили домівки”, – повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.